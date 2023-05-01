女團AKB48 Team TP成員蔡亞恩，日前受邀以「日系練習生代表」上節目大聊出道前後背後的心酸內幕，她透露，由於以她所屬的「養成系」團體來說，最煎熬的不是出道前的訓練，而是出道後要面對與其他成員的人氣落差，初期見面會或握手會時都猶如「公開處刑」般，更曾有成員頂不住壓力當場崩潰痛哭。

蔡亞恩先前在節目《小明星大跟班》上分享，不同於南韓對於練習生的訓練過程嚴苛，對於像AKB48 Team TP這類「養成系」團體而言，因為她們是分期出道的，而較早出道的成員已經有累積一定的曝光度及粉絲，所以剛出道最先要面對的是人氣上的落差。

蔡亞恩透露，每當發行單曲進行的「握手會」活動，因為歌迷在購買專輯後可以選擇一名成員握手，這時開始了「個人戰」，人氣較高的成員可能有上百人在排隊等候，但有些人的桌子前一個人都沒有，她表示，許多10多歲的團員無法承受當場痛哭，她也坦言，自己曾親身體驗，更認為這樣的活動宛如「公開處刑」，並無奈表示，要當偶像真的需要非常強的心理素質與抗壓性。

事實上，AKB48 Team TP為日本偶像團體AKB48在海外的姊妹團體之一，以台北為基地展開活動，不過因團員人數眾多，所以推出新單曲時都是採取選拔制度，在錄製前都會先在團體內進行一次唱跳的評比，只有脫穎而出的成員才能獲得演唱新單曲的機會。