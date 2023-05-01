第76屆世界衛生大會（WHA）將在5月21日於瑞士日內瓦舉行，台灣仍未收到邀請函，衛福部長薛瑞元近日投書外媒呼籲各界支持台灣參與。他今天表示，台灣受到不平等待遇，希望藉由友好國家的努力，讓我們有更多國際參與。

WHA將在21日登場，薛瑞元將率團前往日內瓦，表達台灣希望以觀察員身分出席的立場。瑞典「尼瑞克日報」近日刊登薛瑞元專文「台灣如何為改善健康做出貢獻」，闡述台灣在健康工作的成就與貢獻，呼籲各界支持台灣參與WHA。

薛瑞元今天出席立法院社福及衛環委員會前受訪說，還沒收到WHA邀請函，「希望尋求更多理念相近的國家，協助我們做爭取」。他強調，台灣是整個國際衛生體系不可或缺的一環，很多國家都認知到這一點，但我們受到不公平、被忽視的待遇，希望藉由友好國家的努力，讓我們有更多國際參與。

歷時1197天，中央流行疫情指揮中心於今（1）正式解編，新冠肺炎從第五類法定傳染病調降為第四類，即日起民眾接種新冠肺炎疫苗須自付100至150元掛號費。薛瑞元表示，仍鼓勵大家來打疫苗，會繼續推動「疫苗加一」政策。

新冠疫情期間，疫苗採購頻頻浮現爭議，鴻海創辦人郭台銘極力爭取國民黨提名參選總統，並拋出「高端採購公文全部解密」支票。對此薛瑞元回應，高端已經自行公開價格，但尊重各界意見。