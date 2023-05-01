學生們在北門與將軍製作虱目魚一夜乾和虱目魚丸，人手一尾一夜乾，相當有趣。(曹婷婷攝)

虱目魚被稱為南台灣家魚，在地囝仔吃過卻未必認識牠的生態，很多人對牠的印象更是只有「好多刺」；南大附小與新化口埤實小攜手台南大學USR，設計「識魚．虱目魚」課程，踏足台南安南、北門、將軍和學甲探究虱目魚，跟著虱目魚一路「搬家」，了解虱目魚生長到加工的歷程。

「每2尾虱目魚就有1尾來自台南，好酷！」學生見證虱目魚從魚苗寸魚到成魚，各階段都有專責養殖戶，才發現餐桌常常出現的虱目魚，原來一點都不簡單。

台南大學教育學系教授歐陽誾表示，虱目魚養殖重視分工，魚苗在淺坪式魚塭養至寸魚，再移至深水式魚塭養至成魚，各場域讓學童系統性的認識虱目魚產業。口埤國小校長王朝賜提到，在北門與將軍製作虱目魚一夜乾和虱目魚丸，讓學生了解虱目魚加工，是有深度的課程設計。

安南區虱目魚苗養殖達人陳全益表示，虱目魚苗怕低溫，為提高育成率，水溫需20度以上，淺坪式魚塭有利藻類繁殖，提供魚苗食物來源；通過ISO 22000與HACCP國際食品安全雙驗證之虱目魚加工處理廠的學甲洽通實業，董事長陳清岳安排學生認識虱目魚分切加工流程，並招待學童享用現炸小魚塊。

口埤實小學生吳芯羽說，這些魚苗從印尼坐飛機來台灣後，養到2寸大的寸魚只需要40天，再移至深水式魚塭續養至成魚，「從魚卵孵化後到成魚要搬2次家，好辛苦」。南大附小學生希．瑪巴諾嘗試去魚鱗，第一次動手當場一陣手忙腳亂，魚鱗還不小心噴到臉上，「印象實在太深刻了」。

南大附小指導老師張景傑表示，虱目魚蛋白質可媲美牛奶，因此有「牛奶魚」美稱，即使全身上下有222根刺，仍可透過分切處理或整尾去刺技術，提高學童食用這台南家魚的意願。