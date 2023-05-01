4月27日是天主教上海教區已故主教金魯賢逝世10周年紀念日。（中國天主教官網）

據「中國天主教」官方網站消息，4月27日是天主教上海教區已故主教金魯賢逝世10周年紀念日，上海教區沈斌主教主祭，上午9時由上海教區沈斌主教主祭，60餘位神父共祭，70餘位修女及近1000位教友在主教座堂為金魯賢主教舉行了感恩聖祭和追思禮儀。這也是「中國天主教」官網首次發布沈斌就任上海主教後的活動照片。

香港《星島日報》報導，上海教區自2013年金魯賢逝世後，主教職務懸空10年。4月4日，中國天主教主教團主席、江蘇海門教區主教沈斌，調任上海教區正權主教，據稱梵蒂岡只是幾天前獲告知這一任命案，未獲教宗同意。

「中國天主教」報導，沈斌在追思禮儀提到，金魯賢主教「愛國愛教，虔誠敬主，堅持獨立自主自辦教會方針，為推進我國天主教各項事業的發展，協助黨和政府貫徹執行宗教信仰自由政策，作出了重要貢獻。」

沈斌號召上海教區廣大神長教友，學習金魯賢主教對天主的信賴、熱愛國家熱愛教會、團結凝聚的精神。

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