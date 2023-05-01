南美洲友邦巴拉圭昨（30）日舉行總統大選，選前多次嗆台灣給的利益不夠多的反對派候選人艾里格里（Efrain Alegre），原本民調些微領先，但最終卻以16個百分點大輸執政黨候選人。值得注意的是，這已經是他三度競選總統大位，而這次是得票率最差的一次，約27%。他在開票後宣布敗選，坦言反對派仍不夠團結，內部仍有分歧。

巴拉圭總統大選結果出爐，執政黨紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）勝選。

友邦巴拉圭總統大選結果出爐，中間偏左聯盟「國家協議」（Concertación Nacional）60歲候選人艾里格里選前呼聲極高，民調顯示，他微幅領先執政黨紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）1.5%，他選前多次拋外交經濟政見，稱勝選後將重新審視與台灣的關係，批評與台灣邦交未獲得足夠利益，引發國際關注台巴關係可能生變，不料大選結果出爐，他最終獲得約27.3%得票率，潘尼亞獲得43.2%，艾里格里大輸潘尼亞16個百分點。

巴拉圭《國家報》（La Nación）報導，這已經是艾里格里第三度競選總統大位，他2013年首度參選時，得票率達37.11%，獲得票數為89萬票，2018年二度競選，得票率上升至43.04%，票數超過111萬，不過仍輸對手44萬票，本屆得票率僅27.3%，《國家報》評論是艾里格里三度競選結果的「最慘敗」。

巴拉圭《ABC彩色報》（ABC Color）報導，30日晚潘尼亞宣布勝選後不久，艾里格里也召開記者會宣布敗選，坦言儘管反對派為了團結做出了許多努力，但選舉結果顯示努力仍不夠，雖然獲得選民投票支持改變，但反對派的分歧依然存在，他歸咎敗選原因「不團結自有後果，無法取勝」，敦促反對派在下一次選舉中再次團結起來。

《國家報》也評論艾里格里的敗選原因，指出他的陣營內部缺乏團結，同時陷入仇恨言論，沒有明確的政策目標，只是繼續進行政治鬥爭，也未採取更多措施爭取搖擺選民的選票。