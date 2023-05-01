前亞洲小姐吳綺莉與港星成龍的私生女吳卓林，自2017年就公開出櫃，並認愛大12歲的外籍女友Andi，隨後與女友移居加拿大生活，更在當地登記結婚。在2018年有網友目擊她上街領麵包的畫面，雖然妻子後來澄清並未流落街頭，但如今又被爆出妻子對她精神控制的消息，讓人相當心疼。

日前有網友在微博發文，聲稱在加拿大的超市看到吳卓林與Andi，只見吳卓林帶著白色鴨舌帽，全身黑色造型，妻子身穿白色寬鬆上衣，戴著黑色口罩，手提購物籃看向她，她則乖乖地站在一旁，陪妻子逛街。

而該網友透露，Andi臉上似乎露出不愉悅的表情，看起來是對吳卓林態度不好，因此懷疑兩人的感情生變，「小龍女是不是被她『妻子』精神控制了？在超市眾目睽睽之下當眾對她嗤之以鼻，而吳卓林的表現唯唯諾諾只能順從」，也有網友心疼評論道：「感覺小龍女挺可憐，小姐的身子丫鬟的命。」

事實上，吳卓林自2017年公開認愛Andi後，就常因妻子的關係，多次與吳綺莉發生爭執，還為此離開香港到加拿大生活，甚至在某次受訪時說道：「寧願流浪吃冷麵包，也不願回家和媽媽團聚」而母親也曾公開暗諷妻子的行為惡劣，不僅教壞女兒輟學，還對她精神折磨，可見母親對妻子有很多怨言。