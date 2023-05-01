大陸央視4月29日播出節目「航拍中國」台灣篇，影片中出現阿里山、澎湖、台北龍山寺與金門等知名景點，並強調「台灣是中國一部分」。對此，國防部機關報《青年日報》也發布影片回擊，直言這集「航拍中國」，應該改成「航拍中華民國」。

該集「航拍中國」以空中拍攝方式，拍攝台灣許多景點，節目中有許多統戰台詞，如「大地不斷發生變化，但從未改變的，是沿襲千年的祝福、同根共祖的文化傳統」；以及鄭成功在給荷蘭人的勸降書中，提到的「台灣者中國之土地也」等。

而《青年日報》臉書粉專4月30日發布影片，指「航拍中國」雖然拍攝了台灣的自然與人文風景，但因大陸不願意承認，台灣這些美麗風景是中華民國自由民主下的成果，所謂的台灣味道就是自由民主的味道，讓這集節目顯得很膚淺、十分可惜。

《青年日報》強調，追求自由、擁抱民主，才能真正體驗這些事物的美好，並且「提醒」，本集節目名稱不應該縮寫，要改成「航拍中華民國」才對。