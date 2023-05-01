台北車站一樓大廳總是聚集不少旅客席地而坐，日本政治學者小笠原欣幸表示，兩周前經過台北車站大廳，看到很多外籍移工席地而坐吃東西聊天，認為台灣和過去30年相比，已逐漸邁向多元化，大讚「台灣社會比日本進步很多。」

小笠原欣幸昨（4月30日）於個人臉書指出，兩個星期前的周日，從台南搭高鐵到台北，經過台北車站一樓大廳時，看到很多外籍移工在大廳席地而坐，邊吃邊聊風景，讓他感到很高興，因為代表新冠疫情時代結束，大家已逐漸恢復以前的生活。

小笠原欣幸表示，30年前開始研究台灣，當時發現台灣人對外國人普遍存有偏見和歧視，但經過30年，台灣社會逐漸走向多元價值觀、族群融合，這個變化可以顯現「台灣社會比日本進步很多」。

貼文引發台灣人留言，「如果東京車站內有這種情形（不論是誰）請問您能接受嗎？這與台灣的多元化無關，那是行人空間，台鐵不應該放任此行為」、「為什麼30年前不是這樣？因為30年前沒有引進移工」、「台灣的社會的確越來越多元，我完全尊重，但是我完全無法接受車站大廳的地板坐滿了人」。