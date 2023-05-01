太魯閣國家公園知名步道錐麓古道因路線環境特殊，有入園承載量管制，平日96人，例假日156人，但太管處配合花蓮縣政府絕美步道活動，暑假將試行提高每日承載量上限至156人。（羅亦晽攝）

太魯閣國家公園知名步道錐麓古道因路線環境特殊，有入園承載量管制，平日96人，例假日156人，但太管處配合花蓮縣政府絕美步道活動，暑假將試行提高每日承載量上限至156人。（羅亦晽攝）

太魯閣國家公園知名步道錐麓古道為合歡越嶺古道的殘存遺跡，走在陡峭山壁中，不僅驚險刺激，還能欣賞鬼斧神工般的峽谷壯闊美景，吸引許多國內外旅人走訪，但路線環境特殊有入園承載量管制，平日96人，例假日156人，不過太管處配合花蓮縣政府絕美步道活動，暑假將試行提高每日承載量上限至156人，邀請民眾走進山林，體驗大自然的美。

位在花蓮縣秀林鄉的錐麓古道，全程約10.3公里，是太魯閣國家公園內唯一的史蹟保存區，早年因多處路段崩毀，太管處考量安全封閉多年，後因配合生態旅遊推廣並兼顧史蹟保存，2004年底完成古道自燕子口、巴達崗、大斷崖、紀念碑（斷崖駐在所舊址）等路段修復工作後，2015年開放全段供民眾健行，2017年實施收費制度，維護沿線史蹟、設施與景觀。

由於錐麓古道海拔落在700至800米間，沿途生態豐富，且途經鑿闢陡峭山壁且全長約500米的「錐麓斷崖」時，驚險刺激，加上沿線無遮蔽物，天氣好時能清楚俯瞰下方的立霧溪峽谷及中橫公路，開放迄今均是園內最熱門的步道，不過路線環境特殊，須事前上網申請入園，且有承載量管制措施，平日96人，例假日增加至156人，限量名額時常「秒殺」。

不過花蓮縣政府上月推出花蓮絕美步道活動，精選縣內20條步道，包含錐麓古道，太管處配合活動，提倡無痕山林與大自然共好共榮理念，將在7月1日至8月31日暑假期間，試行提高每日入園承載量，不分平假日調整為上限156人，不過仍須辦理入園申請。

此外，縣府精選的20條步道中，太魯閣園內另有白楊步道、合歡東峰、石門山、大同大禮步道、砂卡礑步道、燕子口步道、布洛灣景觀步道、九曲洞步道等，民眾即日起至11月30日止，只要在步道完成指定任務，即能獲得限量好禮，詳請可上活動官網（https://hlbts.tw）查詢。