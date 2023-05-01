交通部最新統計，2022年機車事故死亡人數達1954人，占去年度交通事故整體死亡人數3085人的半數以上，交通部長王國材指出，適當開放路權可讓機車族更安全，將對現行機車兩段式左轉等規範進行因地制宜檢討；而精神科名醫沈政男也揭露一個恐怖真相，交通地獄其實是高齡長者的地獄，車禍死亡的高齡者每年已超過一千人。

沈政男今（1）日在臉書撰文指出，高齡車禍死亡人數從106年以後一直攀升，該年正是高齡換照施行的年度，高齡機車與電動自行車車禍死亡人數至此持續居高不下；他認為高齡換照的本意是保障高齡騎士的安全，但換照後可能給了駕駛安全認證，形同鼓勵長者繼續騎機車，但他們如果一時方向感與注意力突然「當機」，就容易出事。

另沈政男還表示，「行人地獄」最大的受害者也是高齡長輩，每年高齡車禍死亡超過一千人，其中有七百多人是騎機車撞死。沈直呼，「每年有七百多名阿公阿嬤騎機車撞死，這是怎樣的社會？該多多關心老人家了，在台灣好多老人家想要安樂活，卻不可得。」

對於台北市車禍死亡人數最低，沈政男分析，就是六個字，「坐捷運、坐公車」；而在中南部是也可以坐公車，但光是到鄰近城鎮轉車來回，同時間都可以坐飛機到日本了。沈政男質疑，這種情況阿公阿嬤可以不騎機車嗎？

沈政男最後長嘆，部分高齡者年輕時代沒機會念書受教育，老了以後家人不照顧，都丟給外籍看護，然後出門不敢要年輕人載，又沒有捷運公車可坐，只好自己冒著風險騎機車，然後落得撞死的下場。「這樣對待老人家，對嗎？」