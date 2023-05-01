新北19歲儲姓男子日前南下當兵，放假期間騎車載同梯外出買吃的，不料因兩人都未戴安全帽，途中遭到警方攔下盤查，經查詢身分，儲男竟是新北地方法院發布保護管束通緝犯，儲男聽聞支吾表示，從3月南下當兵，期間都在高雄生活，未回到新北住所，才會未收到通知單，後續警方依法解送歸案。

4月29日上午10時15分許，儲男騎車載友人到鹽埕區買吃的，兩人因貪圖方便未戴安全帽，行經前金區新盛街、七賢路口時，被新興分局前金分駐所巡邏員警發現，遭到盤查。

盤查期間，員警發現儲男竟是今年4月7日遭新北地院發佈的執行保護管束通緝犯，儲男聽聞後也大吃一驚，他緊張表示，因為今年3月就南下到高雄當兵，已許久未回到新北的戶籍地住所，沒有注意到自己收到通知書或傳票，並稱非刻意躲藏不到案。

員警依規定將儲男逮捕，後續其依法解送至新北地方法院偵辦。警方提醒，民眾如因案被通知到庭或被判刑，應依限到案或執行，以免落得通緝身分。