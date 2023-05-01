聖地牙哥教士在「墨西哥城之戰」成功橫掃了舊金山巨人，達比修有擔任第2戰的先發投手，6局被打4分，靠著隊友在第8局逆轉逃過敗投，終場教士6比4獲勝。墨西哥城的棒球場連續兩戰都湧入近乎滿場的1.9萬人，讓這次的境外例行賽圓滿落幕。

首戰是16比11的打擊大戰，這一場也是打者佔上風。達比修登板就遭到小韋德（LaMonte Wade Jr.）首打席全壘打，第2局戴維斯（J.D. Davis）又來1發陽春炮，右外野手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）嘗試跳接失敗，達比修顯得有些失望。

第4局，巨人漢尼格（Mitch Haniger）一棒敲得響亮，達比修聽聲音就知道是全壘打了，這球飛進左外野觀眾席，460呎的怪物轟！後面達比修又被安打失分，但他的控球其實也不差，飆出9次三振、沒有四壞保送。

教士的打擊支援來得有些晚，5局下諾拉（Austin Nola）兩分彈帶頭追回3分，達比修投滿6局退場時仍落後1分。直到8局下半，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）安打追平，卡本特（Matt Carpenter）長打掃回超前分。達比修4月先發登板5場只拿到1勝2負，自責分率3.60，前4戰沒有挨轟，此戰卻一口氣挨了3轟，可能墨西哥城當地的氣候很適合打擊。