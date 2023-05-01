美國籍的約翰（John）和貝芙（Bev）是一對退休中年夫妻，熱愛旅行的他們走訪美國、紐西蘭、澳洲與南太平洋，計畫前往越南展開東南亞之旅，原本預計在台北停留4小時等待轉機，但他們延長為48小時，短短兩天內他們玩了許多景點、品嘗美食，令他們大讚：「台灣又提升1個檔次！」

美國籍的約翰（John）和貝芙（Bev）熱愛旅遊，兩人創立了「Retirement Travelers」（退休愛旅行）網站與YouTube頻道，近期他們計畫飛往越南展開東南亞之旅，中途台北停留48小時，短短兩天令他們玩得十分盡興。除了收費合理的捷運交通、舉世聞名的台北101、故宮等觀光景點，台灣有「一點」讓貝芙點名誇讚，她表示：「台灣人民是我們至今認識最好心、友善（Nice）的人了！我們可沒有開玩笑喔！」

美國旅遊網紅大讚台灣。(影片來源/Retirement Travelers YT)

兩人表示台灣人實在是非常善良，他們只是站在街口一下下，便有人走過來詢問他們是否需要幫忙，這點讓約翰直呼：「真是不可置信」並開玩笑表示：「這世界是不是有什麼比賽，比賽哪一國對觀光客最好？」貝芙也讚嘆道：「台灣又提升了一個檔次。」

事實上，約翰坦言他們這一代美國人對於「台灣」這個名字並不陌生，因他們小時候的玩具上面，都有「台灣製造」的標籤，想不到現今的台灣已脫胎換骨成了半導體的世界強國，而且人民待人親切有禮，令他們想再度專程拜訪。