報稅開跑！ 截至早上9點25分 逾萬人次使用「附件上傳」功能 10:082023/05/01 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 報稅第一天就見到報稅人潮。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 報稅開跑！根據財政部統計至今日早上9點25分，已經有9萬3396人完成綜所稅申報，手機報稅已經達到5萬3739、網頁版達2萬8032人次，離線版1萬8925人次。 今年首度試辦的附件上傳已有1萬8072人次使用。 iPhone 15 Pro最新渲染圖曝光「三眼怪」變美！這裡也改了 3種人改用簡訊通知！財政部報稅「這公告」網友霧煞煞炸鍋了 每天平均6起兒少性剝削案！ 網路犯罪佔逾7成 #報稅 #財政部 #綜所稅 #手機 #網頁 也許您會感興趣 推薦閱讀 下載量破3500萬！38款手遊藏毒 手機出現「4狀況」快檢查 22:102023/04/29 科技 小米落榜！台灣手機十大品牌排行洗牌 這黑馬意外竄出 11:202023/04/28 科技 恐怖詐騙新法！收刷卡驗證碼「遭截取簡訊」 多人遭盜刷 10:562023/04/29 社會 爆紅帥警曝光！警用Siri幫找回手機失主 網全歪樓「敲碗警察」 14:162023/04/27 社會 5月新制一次看 全和錢有關！減稅紅包、路口大執法來了 09:042023/05/01 生活 走路、搭車…手機竟跳出廣告！大學生告贏這家公司 獲賠1元 13:242023/04/29 科技 大家都錯了！發票App跳中獎通知 少做1事領不到錢 08:432023/04/28 生活 5月新制都和錢有關！減稅紅包來了 新北禁用1次性塑膠杯 09:492023/04/29 生活 iPhone用2年發燙當機他急求助！ 鄉民見這現象笑翻：太死忠了 18:432023/04/28 生活 手機狂跳「驚嘆號」詭異通知 內行急喊：點了下場慘爆 14:352023/04/30 生活 搭火車遇2女狂聊 她1招列車長秒現身！台鐵隱藏版服務網讚爆 16:292023/04/30 生活 300萬租屋族報稅不踩雷 教戰手則一次看 07:482023/04/27 財經 報稅季省荷包大作戰 綜所稅3種扣除額一次看 12:152023/04/29 財經 合庫案將查財政部瀆職？ 法務部允2個月內提初步報告 09:482023/05/01 政治 88槍案槍手機車找到了！丟曾文溪出海口 警用海巡聲納尋獲撈起 13:282023/04/29 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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