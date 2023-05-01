報稅開跑！根據財政部統計至今日早上9點25分，已經有9萬3396人完成綜所稅申報，手機報稅已經達到5萬3739、網頁版達2萬8032人次，離線版1萬8925人次。

今年首度試辦的附件上傳已有1萬8072人次使用。

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