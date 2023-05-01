據觀察者網引述德國《圖片報》4月29日報導，德國汽車巨頭梅賽德斯-賓士集團股份公司董事會主席、首席執行官康林松（Ola Källenius）近日接受該報採訪時表示，切斷對中國大陸的經濟聯繫是不現實的，這樣做將讓德國大部分產業面臨風險。

康林松對《圖片報》表示，作為全球經濟的主要參與者，歐洲、美國和中國大陸正「緊密交織在一起」，與中國大陸「脫鈎」毫無意義。他認為，歐洲應在經濟增長和氣候保護領域尋求雙贏，而不是「相互對抗和競爭」。

他強調，新冠疫情的衝擊證明瞭供應鏈的脆弱性，德國有必要加強供應鏈的彈性，避免過於依賴個別國家，「但是，與中國『脫鈎』是不可取的，這對幾乎整個德國工業來說都是不可想象的。」

與此同時，康林松還談到，隨著中國大陸經濟以驚人的速度發展，梅賽德斯-賓士在中國大陸市場的銷量有望保持增長。「我們在中國的銷售數字正在增加，我非常樂觀地認為，今年也會在中國實現增長。」

在美國的影響下，德國等部分歐洲國家近年來愈發強調與中國大陸關係中「競爭」的一面，一些政客還持續煽動對華「脫鈎」。英國路透社聲稱，在新冠疫情和烏克蘭危機對供應鏈造成衝擊的背景下，歐洲正試圖減少對華依賴。

但越來越多的歐洲政界和商界人士意識到，與中國大陸市場「脫鈎」是行不通的。據德國《世界報》報道，德國執政聯盟高層在今年1月明確表示，德企在中國大陸有著數十億美元的投資，德國不可能全面退出中國大陸市場。

報導稱，德國財政部長、自由民主黨領袖林德納在接受採訪時說，「讓我們的經濟與中國市場『脫鈎』不符合德國的就業利益。」德國綠黨領袖奧米德．努里普爾則認為，德國需要避免對中國大陸市場的依賴，但當下不應減少與中國大陸的合作，而且應當讓企業自主作出投資決定。

德國總理蕭茲此前也多次強調，中國大陸是德國重要的貿易夥伴，即便德國經濟的「多元化（發展）已經全面展開」，但這也不應該與所謂「與中國脫鈎」的說法相混淆。

4月28日，在希臘雅典舉行的第八屆德爾菲經濟論壇上，經合組織祕書長、澳洲前財政部長馬蒂亞斯．科爾曼向西方國家發出警告，稱如果與中國大陸「脫鈎」，西方可能會「犯下一個代價高昂的錯誤」。

據《悉尼先驅晨報》報導，科爾曼在4月28日的講話中指出，全球經濟前景依然脆弱，通膨過高且回落速度不夠快。儘管在供應鏈領域降低對華依賴是明智的，但西方若與華「全面脫鈎」，將使世界變得更加貧窮。

「讓我們避免代價高昂的『脫鈎』或去全球化。讓我們牢記開放的全球貿易和投資在生活水平和通膨下行壓力方面所帶來的重大好處。」科爾曼說，「我們需要更有效率的全球合作，以確保我們可以擁有一個基於規則且運轉良好的全球貿易體系。」