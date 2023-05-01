欠稅73萬拖6年，執行署出這招，營造商急繳清。(台北分署提供)

某營造公司林姓負責人因欠稅及健保費73萬元不繳，卻還隱匿資產，行政執行署台北分署分別囑託桃園分署、新北分署至其住居所3度拘提，桃園分署4月28日拘獲林，台北分署擬對林進行管收，林終於先匯款25萬元，餘款則簽立擔保書後分期繳納。

台北分署表示，林自2017年起即陸續滯欠營業稅、營利事業所得稅及全民健康保險費。林男雖曾2度至分署辦理分期繳納，但都未能按期履行，遭台北分署廢止分期。去年9月起台北分署3度通知其到場或限期履行，林均置之不理。

台北分署調查發現，林自2017年起累計營業收入高達6000餘萬元，且林曾多次自銀行帳戶提領現金，累計達800餘萬元，有隱匿、處分財產行為，決定聲請管收。

台北地檢署先向台北地院聲請拘提獲准，並分別囑託其住居所在地的桃園分署及新北分署進行拘提。2分署3度執行拘提後，終於在今年4月28日由桃園分署拘提到案。

林擔心遭聲請管收，先籌措25萬元清償部分稅費，並就餘款辦理分期繳納，由其本人及第三人簽署擔保書，確保分期內容履行。