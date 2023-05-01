大陸五一長假期間，廣西桂林木龍湖景區發生遊客進景區上廁所要買55元（人民幣，約合新台幣245元）門票的旅遊糾紛，相關影片在網路上引發關注。桂林市政府表示高度重視，稱已立即約談景區負責人；該景區即日起閉門整改。但有網友認為，景區外不遠處就有公共廁所，是遊客硬要往裡衝才發生誤會。

據桂林市文化廣電和旅遊局4月30日發布情況通報稱，4月29日，「遊客在桂林進景區上廁所要買55元門票」相關影片在網路上引發關注。桂林市旅遊市場綜合監管工作領導小組高度重視，立即組織開展調查工作。

通報稱，經核查，四川廣安籍遊客4人於4月28日17點35分左右到達木龍湖景區檢票處，要求免費入園上廁所；遊客得知入園需購買55元門票後與檢票人員發生語言衝突。隨後景區安保人員上前勸阻，並指引遊客前往附近的公共廁所。

事發後，桂林市旅遊市場綜合監管工作領導小組辦公室立即約談景區負責人，責成其加強員工培訓，提高文明服務水準，規範經營行為，營造文明旅遊的良好環境。目前景區已聯繫該遊客，向其表達歉意。該景區即日起閉門整改。

但有網友表示，他從廣西桂林疊彩區文旅局相關工作人員處獲悉，景區外約300公尺處就有公共廁所，而此次發生糾紛，是遊客硬要往裡衝才與管理人員發生誤會。景區工作人員強調，如遊客在溝通的情況下需要借用景區廁所，並不存在需要買票的情況。