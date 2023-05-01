中國人民銀行近日發佈的第1季金融機構貸款投向統計報告顯示，截至今年第1季底，金融機構人民幣各項貸款餘額225.45兆元、年增率11.8％。其中普惠金融領域貸款餘額35.19兆元、年增23.6％，比各項貸款高出11.8個百分點，也比上年底高2.4個百分點，整體在第1季增加3.06兆元，較上年同期多增1.09兆元，讓單季增量創下有統計以來新高。

根據《人民日報》海外版報導，綠色貸款也保持高速增長。第1季底，本外幣綠色貸款餘額24.99兆元、年增率38.3％，高於各項貸款增速27.2個百分點，比年初增加3.39兆元。其中，投向具有直接和間接碳減排效益項目的貸款分別為9.19兆元和7.47兆元，合計占綠色貸款的66.7％。

分用途看，基礎設施綠色升級產業、清潔能源產業和節能環保產業貸款餘額分別為11.09兆元、6.26兆元和3.56兆元，年增率分別為34.2％、32.1％和53.7％。

分行業看，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業綠色貸款餘額6.01兆元，年增率增長24.8％，比年初增加5121億元；交通運輸、倉儲和郵政業綠色貸款餘額4.84兆元，年增11.1％，比年初增加3113億元。