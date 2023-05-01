中國汽車流通協會上月30日發布最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示，4月中國大陸汽車經銷商庫存預警指數為60.4％，較去年同期下降6.0個百分點，較前一月下降2.0個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上，汽車流通行業處於不景氣區間。

中新經緯引述中國汽車流通協會指出，各地補貼政策陸續結束，車企保價政策效果顯現。隨著4月下旬上海及各地春季車展開啟、多款新車密集發布，汽車終端價格趨於穩定，消費者對降價幅度期望值緩解，降價的刺激作用將加速消退。

不過多數經銷商認為，降價促銷仍是市場重點，58％的經銷商認為4月的促銷力度加大，33％的認為促銷力度與3月持平。由於第一季車市價格戰兇猛，透支部分4月汽車消費需求，綜合預計4月份乘用車終端銷量在170萬輛左右，較3月份微增。

同時，客流量少是經銷商面臨的普遍問題，訂單及成交率恢復不及預期。部分經銷商裸車銷售虧損，致使現金流短缺，經銷商盈利下滑，人員穩定性較差。

中國汽車流通協會表示，總體來說，經銷商對4月汽車市場的判斷依舊不太樂觀，近半數經銷商認為4月份乘用車終端零售量銷量較3月有所下降，降幅約5％。