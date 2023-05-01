新冠解封不少人出國旅遊，一名網友觀察到來台灣的旅客，以東南亞、香港和韓國佔多數，不見以前在路上常遇到自助旅遊的日本觀光客，質疑「台灣不再吸引日本人了嗎？」貼文上線網友認為台灣旅宿價格太高、觀光景點缺乏新意是大問題，另也有人提到日幣貶值，是日本人少出國的關鍵原因。

原PO昨（4月30日）於PTT八卦板指出，解封後出國的人愈來愈多，他印象過去來台灣觀光以日本人佔多數，但現在幾乎沒看到，反而是東南亞旅客最多，香港跟韓國也不少，「台灣不再吸引日本人了嗎？」

疑問上線，網友一致認為旅宿太貴、觀光景點缺乏新意是主要原因，「台灣太貴，不值得」、「台灣除了吃，還有什麼可以吸引人?」、「台灣來一次就不想來了吧！正常」、「旅館價格對比旅遊品質，盤子才會來」、「你看飯店價錢，誰想來玩」、「台灣有在發展任何觀光？房價這麼貴誰要來？」

但也有人說是日幣貶值，降低日本人出國玩的欲望，「日幣貶值成這樣，乾脆留在日本國內玩」、「匯率關係日本人來台灣變貴」、「台灣現在相對來說匯率貴，住宿費更貴」、「匯率問題啦！日本人要花比較多錢」。