互動資通董事長郭承翔表示，過去不起眼的簡訊，將可能是未來產業接軌數位轉型不可或缺的關鍵。互動資通始終將簡訊定位成智慧化解決方案的工具之一，目的正是為了協助企業客戶透過客製化開發，創造出新型態商業模式。

互動資通指出，EVERY8D不只是文字簡訊，更能以圖文或影音組成的MMS多媒體訊息快速吸引消費者注意，讓訊息在龐大資料海中脫隱而出，達成有效溝通並提升業績；其次，EVERY8D能打破第一方數據，透過手機精準行銷服務，整合線上的消費行為與線下的移動軌跡以更為精準的方式找出潛在的新消費者。

EVERY8D可針對地點精準投放消費者，包括「LBS靜態定位發訊」與「LBS即時動態發訊」，洞察顧客需求依據不同場景執行簡訊發送任務，知名汽車品牌更曾靠著LBS區域發訊，在有限成本下創造出成長10％的人潮效益，更讓行銷活動在4小時內即達成每日來客數目標。此外，互動資通不斷在資通訊整合的技術與研發投入，至今擁有20多項專利，並陸續推出互動回覆簡訊、SMS/MMS平台整合及簡訊電郵同步發送等多項獨特創新簡訊服務，為客戶提供更全面、穩定且方便的行銷工具，這也是政府機關、大型金控、知名品牌商長期選用EVERY8D智慧簡訊平台的主要原因。

禮客導入互動資通簡訊平台EVERY8D的解決方案，能作為APP、LINE官方帳號、社群FB等深耕會員經營外補強禮客在行銷環節上的一塊重要拼圖。透過禮客後台系統的貼標將消費者分眾，這些第一方數據為簡訊發送做了良好的分析指引。

以一檔大型活動來說，年度消費前10％的消費者在簡訊直效行銷幫助下，能創造15％回店率、並貢獻活動超過4成營業額；此外，簡訊問候對金字塔頂端的客人更有著極大輔助力，以國際精品10天特價活動為例，回店購買的消費者能創造超過300萬的業績。