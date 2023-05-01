4月29日，敘利亞總統阿薩德在與中國大陸政府中東問題特使翟雋會晤期間，不但誇讚了中方在中東地區乃至全球的積極作用，還提到了放棄使用美元、選擇人民幣作為跨境貿易結算貨幣的新趨勢。

據敘利亞國家通訊社（SANA）當地時間4月29日報導，阿薩德與中方代表在中國大陸與中東國家關係、中國大陸在該地區重要作用的大背景下，著重討論了雙方對敘中雙邊關係的共識。

阿薩德讚揚中國大陸的斡旋工作最終使沙伊關係得到改善，給整個中東地區的穩定帶來積極影響。

他談到，「對抗」首先出現在經濟領域，這使得越來越有必要在交易中脫離美元，金磚國家可以在這一問題上發揮領導作用，國家間買賣交易也可以選擇以人民幣結算。

阿薩德說，世界上最顯著的積極變化當屬中國大陸，中方正以冷靜、平衡的方式發揮越來越重要的作用，並在實現穩定、和平和共同利益原則的基礎上，創造了全球政治、經濟和文化領域的新模式。無論是政治上還是經濟上，當今世界都需要中國大陸的存在，需要中國大陸來重新平衡全球局勢。

據報導，中方也對敘利亞與阿拉伯國家和解相關進展作出了積極表態。此外，敘利亞外交部長梅克達德當天在與中方代表會面時，還重申了敘利亞支持中國大陸領土完整和「一個中國原則」，反對一些國家干涉中國大陸內政的企圖。

另據此前報導，沙烏地阿拉伯外交大臣4月18日到訪敘利亞，與阿薩德在首都大馬士革舉行會談。雙方討論了通過政治方式解決敘利亞危機的問題，一致認為雙邊合作符合兩國人民和國家的利益。這是自2011年敘利亞危機以來，沙烏地外交大臣首次訪問敘利亞。