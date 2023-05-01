大陸「五一」假期啟動，根據央視報導，此次連假大陸居民出行意願強烈，消費熱情高漲，刺激消費市場大幅升溫。據大陸商務部監測，全大陸的重點零售和餐飲企業銷售額年增21.4％。其中，餐飲休閒類消費大幅攀升，重點餐飲企業銷售額年增率增長36.9％。平台數據顯示餐廳內用的線上訂座量較2019年同期增長200％以上，帶動「五一」消費強勁成長趨勢。

據中國移動大數據顯示，「五一」假期首日，各旅遊城市遊客規模暴漲。其中廣州市、成都市、北京市、深圳市、杭州市、蘇州市、南京市、上海市、西安市等，成為大中城市裡的熱門出行目的地。

另有數據顯示，像是江門、淄博、柳州、自貢、潮州、汕頭、延吉等以美食為特色的小城住宿預訂量也較往年增幅明顯。潮州、汕頭「五一」期間住宿預訂量較2019年同期上漲1200％，突顯假日消費對經濟增長的拉動力作用進一步增強。

大陸國務院發展研究中心市場經濟研究所研究員陳麗芬分析，火爆的假日消費折射出我國巨大的消費潛力和活力，消費對經濟增長的主拉動力作用進一步增強，體現超大規模的市場優勢，以及經濟彈性韌性。