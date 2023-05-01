一名澳洲來台學生因誤食老鼠藥命危，外籍生家屬一度懷疑是因誤食受污染的台灣小吃，雖然後來男學生自述與小吃無關，但仍引發恐慌與疑慮，有市場會長直呼「誰能吃下與石頭一樣硬的老鼠藥？」台大醫院急診醫師也指「此案水很深」。胸腔重症科醫師陶宏洋今（1日）也表示，美國近年發生多起此款老鼠藥成分的中毒案例，主要是合成大麻時摻入老鼠藥以增強快感。

根據《周刊王》報導，該名外籍生的家屬曾質疑中毒與台灣小吃有關，引發台灣業者炸鍋抗議，中崙市場自治會會長更搬出放在倉庫沒用完的老鼠藥，表示老鼠藥的質地跟石頭一樣硬，誰有辦法吃下肚？

台大醫院急診醫學部醫師李建璋也在臉書貼文表示，老鼠藥的成分是「超級華法林」，是要讓老鼠嚴重出血致死。美國約有3萬個老鼠藥中毒的通報事件，但95.6%是幼兒誤食。依據文獻以及他個人臨床經驗，確認的成人老鼠藥中毒案件，幾乎僅3種可能：輕生、他殺、或精神疾病所引起。

呼吸胸腔重症科醫師陶宏洋也投稿《聯合報》表示，依美國食品藥物管理局（FDA）2018年的警示，數百人因不明原因出血，調查發現，是因使用沾染老鼠藥的合成大麻。美國FDA認為，合成大麻會沾上老鼠藥是因部分製造者摻入老鼠藥，以增強欣快致幻的藥效。少量吸食者可能沒症狀，但凝血功能已異常。

陶宏洋表示，2008年起合成大麻已進入台灣地區，除衛生機關應加速查出澳洲交換生中毒的原因外，法務部也應監測台灣的合成大麻是否已沾染老鼠藥，以加強追溯藥物源頭。

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