34歲女星Angelababy（楊穎），2021年與大陸男星黃曉明離婚後共同扶養兒子「小海綿」，恢復單身的她便將重心放在工作上，除拍戲外，每每出席時尚活動造型都會引發關注，日前受邀前往美國參加珠寶活動的她，一席粉色長禮服造型引起網友大讚她猶如迪士尼公主；此外，她在出席活動時被粉絲拍到與一名西裝男靠得相當近在交談，看起來關係不錯。

Angelababy日前飛往紐約參加珠寶品牌活動，而她也在社群媒體上曬出美照，其中一段影片中她身穿浪漫粉色長禮服，拉起裙襬背對鏡頭在走廊上奔跑，更時不時回眸的模樣，讓許多網友看了都被她的美貌驚艷到直呼「落跑的迪士尼公主本人呀」、「迪士尼在逃公主」、「拍得太有魅力太有feel啦」。

此外，Angelababy在出席潮流派對時，所換上的黑色細肩帶長禮服同樣也獲得不少好評，然而，場內有人拍下Angelababy與一名穿著西裝的男子靠近交談，從影片中可見Angelababy看起來聊得相當開心，兩人看似交情不錯。

Angelababy在出席派對時與西裝男靠得相當近在聊天。(圖/擷取自小紅書)

Angelababy and Alexandre Arnault 😍😍 pic.twitter.com/gRN2I0AAne — wendi deng 🇺🇬 (@nikitainlondon) April 28, 2023

對此，有網友指出該名西裝男身分疑似為精品品牌的大陸CEO，由於Angelababy近期代言該品牌，因此看到兩人交談並不感到意外，更直言「楊穎與大老闆無障礙的交流，未來這代言不是妥妥的嗎？」