新北市建築導入智慧能效管理的「節能E好宅」，已有191處社區加入，計畫獲除獲英國綠色組織（The Green Organization）發起的綠色世界獎2023年能源效率組世界金獎外，國際氣候發展智庫（ICDI）與地方政府永續發展理事會（ICLEI）共同頒發的「全球智慧解決方案」最佳獎也給予計畫最高分，成為全球城市典範。

環保局長程大維表示，新北市為達成2050淨零目標，去年發布了「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，勾勒出城市淨零排放目標及路徑，以務實態度展現在氣候議題上的決心。

依新北市溫室氣體盤查資料分析，住商部門排放量占全市排放總量約39％，亟需透過建築能效管理，推動建築的節能減碳。「節能E好宅」計畫透過公、私部門合作，揭露私有建物能源效率等級，並與房仲業者合作，於房屋買賣網路交易平臺公布節電表現優良的社區，供民眾購屋或租屋時，能先了解社區建築物的用電表現，同時也可達到建築節能有效監控。

環保局表示，「節能E好宅」計畫於去年推出後屢獲國內外肯定，不僅獲行政院第五屆「政府服務獎」數位創新加值獎，今年再斬獲二項國際獎項。

「綠色世界獎」主要在表揚世界各地環保行動傑出的地方政府組織、企業或社區，著重環境效益、創新、對實踐環境計畫的承諾、社會效益、經濟效益、效益量化。2023年全球共有500組參賽團隊（包含17個政府單位），競爭相當激烈，新北市從中脫穎而出，在能源效率組獲得世界金獎，也是台灣唯一獲獎的城市。

「全球智慧解決方案」最佳獎則是由國際氣候發展智庫（ICDI）與地方政府永續發展理事會（ICLEI）共同頒發，新北「節能E好宅」計畫在「成效與協同力」指標中獲得最高分，計畫將刊登於「2023年全球智慧解決方案報告書」，提供全球城市學習。

環保局表示，「節能Ｅ好宅」自去年3月推出至今，已有191處社區加入，經環保局計算公設能源效率後，給予星級標章，星級愈多，代表愈節電。

目前有9處社區獲得4星級標章、55處社區獲得3星級標章，再透過房仲網站的資訊揭露，讓民眾得以選擇公設能效較佳的社區。