張嫌逃逸時還變裝企圖躲避警方查緝。（警方提供）

新北市八里1名35歲王姓男子，因2萬元賭債糾紛，昨日中午12時許，遭不明人士槍擊，造成王男左大腿中彈受傷，警方獲報後調閱監視器，發現槍手搭乘1輛銀色轎車犯案，經鎖定涉案車輛，於今（1）日凌晨0時許，在淡水八勢一街某汽車旅館內逮到涉案車輛駕駛張姓男子（41歲），後續將持續追查槍手下落。

據了解，王男、張嫌及槍手互相熟識，平日就會相約打麻將，此次糾紛與王男積欠2萬元賭債有關。王男昨日中午從位於八里中山路二段的住家社區離開時，遭槍手連開2槍，王男遭流彈打傷，造成左大腿受傷。

警方獲報後趕到現場，發現遺留2發彈殼及2顆未擊發子彈，不過王男不願就醫，被警方帶回派出所釐清案情，王男起初否認熟識嫌犯，不過經警方追問後，坦承彼此熟識。

警方掌握嫌犯身份後，後續擴大調閱監視器，先於北市北投區發現作案車輛，並發現張嫌犯案後刻意變裝企圖躲避警方查緝，但警方仍然根據監視器影像鎖定張嫌動向，於今日凌晨0時許，在淡水某汽車旅館將他逮補到案。

張嫌到案後否認涉案，不過經警方調查，此案為張嫌不滿王男積欠賭債2萬元，憤而教唆槍手開槍示警，警方依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢偵辦，並持續追緝在逃犯嫌及犯案槍枝。