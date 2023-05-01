金鐘獎主持人薛紀綱（小兵）日前遭到最強狗仔葛斯齊爆料，指出對家庭和妻子不忠，且外遇正在進行，而後葛斯齊更曬出他和小三的親密合照。雖然他後來也發出264字的道歉聲明，但葛斯齊表示不願意買單，並透露其實還有更多「親密照」尚未曝光。

薛紀綱日前被爆料後就發出道歉聲明，承認自己做了不好的示範，並向工作夥伴、家人、觀眾道歉，但身為爆料者的葛斯齊，卻認為他的聲明沒有誠意，甚至直指2百多字的內容，連報紙的頭版都放不上，除了字數太少，更批評整篇聲明還是只在乎自己的工作。

至於對薛紀綱的爆料，葛斯齊向《小記者大明星》透露，他的消息來源不是只有一個人，而且已經跟他說很久了，甚至他還發現，小三在外面其實並不低調，時不時會向旁人透露自己和薛紀綱的關係。而葛斯齊認為，有人已經看不下去，也不忍心看到正宮受到這樣的對待，才站出來不斷給消息，甚至一開始接受到的內容，直接成為後來鐵錚錚的證據，也就是薛紀綱和小三的激情親密照，但葛斯齊認為目前還沒有公開的必要。

事實上，在薛紀綱被爆料外遇後，正宮王湘涵就多次出面回應，更在臉書以95字表達心聲，「實在是因為有很多事情需要釐清，身為一個母親日常也還是要運行，我會全力保護每一個我愛的人，希望大家給我一些體諒和時間，謝謝」，吸引許多粉絲替她留言加油打氣。