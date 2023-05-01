一年一度的大甲媽祖繞境歷經9天8夜遶境，完成來回長達340公里長征沿途大批信徒跟隨，鑾轎回駕到大甲鎮瀾宮並安座，期間帶動不少周邊店家，其中有位賣地瓜球的正妹老闆Bella，身材超好的她再度吸引許多信眾的目光，過去上節目的片段也被挖出，大聊產後胸部下垂靠隆胸找回自信的心路歷程，引起熱議。

「大甲手工地瓜球」老闆娘Bella被挖出去年底上節目《女人我最大》，提到19歲還沒生小孩時就已經是D罩杯，生完小孩後雖然她沒有親餵，但是退完奶，上胸部分的肉全都卡在下面，導致沒穿內衣時胸型外擴，被他形容「不能看的那一種」，導致她每次洗完澡照鏡子看到自己都很生氣。

「大甲手工地瓜球」老闆娘Bella曬出對比照。(圖/女人我最大 YT)

於是Bella諮詢許多診所，最後決定植入矽膠假體的方式，總共花了37萬元。Bella靠隆胸找回自信認為很值得，老公也很支持自己的決定，但她透露其實早在諮詢時，就有許多人在旁邊酸言酸語「做那麼大又不適合妳，這樣看起來很硬」，但她認為自己開心最重要，不過為了維持形狀漂亮，Bella連睡覺時都要穿著內衣，十分辛苦。

「大甲手工地瓜球」老闆娘Bella在很多節目坦承隆胸。(影片來源/Roman and Sharon YT)

而大甲媽祖9天8夜遶境，展開來回340公里長征，跨越台中、彰化、雲林、嘉義，途中經過超過150個宮廟，沿途許多攤商、店家設起點心攤，包括由清水、豐原等台中地區信眾組成的台寶關懷協會，20多年來集資設置點心攤不間斷，於大甲媽祖出城回鑾提供熱食、飲品，為大甲媽祖信眾服務。