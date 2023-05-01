三一東林表示，今年將陸續於中國市場引進全球每年限量生產的G800，導入現代科技配備的Morgan新世代Plus Four和Plus Six車型，以及德國大廠HOFELE推出的奢豪HG800 、HG Ultimate成車款，德國大廠9ff的全新1500匹馬力的保時捷等，多款新車款在未正式上市前來客詢問度即相當高，公司十分看好高級訂製成車於上海市場落地銷售後，能進一步推升公司營運動能。

「上海旗艦展間」樓地板面積高達700多坪，並提供多元的銷售服務、優質的鑑賞環境與更便利的售後保養維修服務，以創造VVIP客戶最高水準的品牌體驗。三一東林進一步指出，目前除了上海之外，今年預計將再跨足北京、成都兩大都市，陸續與當地合作夥伴簽訂經銷合約，擴大經銷據點，並進一步打造全新型態展間，將嶄新的改裝車風潮帶入中國。

特別的是，「上海旗艦展間」燈光照明全數採用三一東林所開發的自有品牌mobius「居家軌道系統」，將「投影、燈光、音響、殺菌消毒、植栽」等生活科技進行系統性結合，mobius可提供環境殺菌、空氣品質提升與健康照明等系統性服務，且全部功能均可靠App進行「一鍵管理」，並可遠端操控進行群控，一次掌握多盞燈光，更可以搭配不同的生活情境連動(回家模式、無人清消模式等)，創造出獨樹一格智慧生活型態，未來更將同步於中國市場推展mobius「居家軌道系統」業務，期待創造雙贏局面。

董事長陳睿謙表示，中國整體改裝車市場估計為1000億人民幣，到2027年更將達到有2000億人民幣之規模，隨著中國汽車擁有總量逐步增加，其汽車消費水平也隨之提升，消費者對於實用、品質、品牌的要求也會越來越高，高級訂製成車的客群也將逐步增加，而三一東林強項即在於提供VVIP級的服務與國際頂級車款體驗給金字塔頂級消費者，在深耕台灣後，進一步複製成功模式到中國，公司未來也將投入更多的資源發展中國高級訂製成車市場，提供更完善、優於原廠的完整售前與售後服務，全力搶攻人民幣達千億元的中國高級訂製成車市場及精品改裝車市場。