新北市漁業處和貢寮區漁會輔導養殖戶進行加工，推出「貢寮鮑」（九孔鮑及黑盤鮑）組合，並配合即將到來的母親節推出免運優惠活動。

漁業處表示，貢寮區漁會特別在母親節檔期推出優惠方案，冷凍真空加工的鮮凍貢寮鮑（九孔鮑）2包（每包約300g），及貢寮鮑熟食加工品「九孔滷鮑」1包（每包約300g），解凍後即可食用，組合原價1500元，母親節特別優惠只要1100元（再享免運宅配到府）。

另外也推出貢寮鮑熟食加工品「珍饌滷鮑」（每包約600g），解凍後即可食用，原價1400元，特價1280元，即日起至5月12日中午前，凡訂購貢寮鮑組合均享免運費優惠。

漁業處表示，新北市東北角海域盛產貢寮鮑、白帶魚、透抽、小卷等美味海鮮，如今利用水產品冷凍保鮮技術，讓大家一年四季在家就能自己簡單烹調美味的貢寮鮑等海味料理，歡迎大家多多利用母親節檔期推出的優惠方案，宅配到府服務，好好的慰勞一下各位辛苦的媽媽們，不用為了搶訂餐廳而煩惱就能輕鬆在家享用美味貢寮鮑及各式海味。

訂購資訊可至貢寮區漁會（https://reurl.cc/8qVKed）或貢寮鮑官網（http://www.gongliao-abalone.com.tw/p3.html）查詢。