俄烏戰爭爆發後，去美元化議題在全球開花，印度主要銀行Kotak Mahindra執行長Uday Kotak也公開批評美元是全球金融恐怖分子，大陸則有信任問題，歐洲也太分裂，此時是印度盧比提升地位的機會，然而Uday Kotak的「金融恐怖分子」說法引起爭議，他也在事後發文澄清。

綜合外媒報導，Uday Kotak在印度時報「ET Awards」頒獎典禮上，示警使用美元的風險，批評美元是金融恐怖分子，「我們的錢都存放在Nostro account往來帳戶上，如果今天美國人突然說，從明天早上開始不能領錢了，那麼你就會被卡死。」

Uday Kotak身價高達130億美元（約新台幣4千億）談話具指標意義。他接著分析，歐元不太可能取代美元，因為歐洲太分裂，人民幣則存在許多信任問題，英鎊與日元的影響力也不太夠，「此時是盧比成為儲蓄貨幣的大好機會，但印度有很長的路要走，要建立強大的獨立機構，讓人相信印度。」

然而Uday Kotak的恐怖分子說法引起爭議，隨後他也發文澄清，我的意思是儲備貨幣具有不成比例的權力，無論是往來帳戶、升息500 個基點（聯準會暴力升息5%）還是新興國家都必須持有美元，來獲得流動性。