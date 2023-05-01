為改善傳統產業就業環境，扭轉「3K產業」形象，改善工作環境及進行製程轉型，盼擺脫傳產過去給人的危險、辛苦、骯髒刻板印象，勞動力發展署中彰投分署近3年來運用「特定行業就業獎勵」，總計協助662位勞工順利投入特定傳產工作，未來盼透過次計畫充實特定行業的人力需求。

高工肄業後曾從事多種行業，卻從未接觸CNC銑床的小昕，在員林就業中心就服員諮詢評估後，開立「特定行業就業獎勵」推介卡，進入金大展工業股份有限公司上班，憑藉著雖沒有經驗、但是很願意做，從機械識圖與圖學幾何關係等基礎觀念開始學，至今已穩定就業18個月，甚至開始帶著新的學徒小東。

而今年20歲的小東，因學歷低及沒有受過專業訓練，求職經常碰壁，退伍後就開始遊手好閒，日前透過鄉長協助到就服站尋求協助，經過就服員輔導，同樣運用「缺工就業獎勵」計畫，成功推介到金大展公司擔任作業員，現在跟著小昕學習，他笑說，有一技之長就不怕沒工作。

中彰投分署指出，為協助失業勞工順利轉銜職場，勞動部協助傳產改善環境，藉以吸引求職者投入就業，並提供特定行業就業獎勵金，紓解產業人力需求；只要勞工失業30天以上或屬於非自願離職的勞工，經推介且符「缺工就業獎勵」規定，轉至傳產工作，受雇期間可申請5000至7000就業獎勵，最常核發18個月。