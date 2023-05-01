勞動基金運用局今(1)日公布最新勞動基金運用報告，截至2023年3月底止規模為5兆6654億元，伴隨國際金融市場震盪走升，2023年截至3月底，勞動基金收益數為2190.2億元，收益率4.05％，較2月獲利多出1000.7億元。

根據統計，新制勞退基金規模為3兆6503億元，收益率3.84％；舊制勞退基金規模為9778億元，收益率4.99％；勞保基金規模為8281億元，收益4.95％；就保基金規模為1581億元，收益率0.33％；勞職保基金規模為351億元，收益率0.34％；積欠工資墊償基金規模為160億元，收益率2.71％。

勞金局表示，3月份由於美國與歐洲國家相繼爆發銀行業危機，導致全球金融市場大幅上下波動，監管機關迅速應對挹注流動性，國際股票及債 券市場漸趨回穩。其中MSCI全球股票指數3月份表現為3.08％， 今年累計上漲7.31％。

MSCI新興市場股票3月份表現為2.75％，今年累計上漲3.94％；台灣加權股價指數3月份表現為2.35％，今年累計上漲12.24％；巴克萊全球綜合債券指數3月份表現為3.16％， 今年累計上漲3.01％。

國內方面，因全球景氣低迷，終端市場需求不振，加以產業鏈續持續調整庫存，致2月生產面、貿易面、金融面、信心面指標仍低迷，惟內需消費回溫，零售及餐飲營業額均較去年同期擴增。

展望未來，勞金局表示，勞動基金辦理各項投資以長期、穩健投資角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響，以獲取長期穩健的投資收益。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2013-2023年3月）平均報酬率為4.49％，國保基金近10年多平均報酬率為4.73％，長期投資績效穩健。