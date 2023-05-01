作為基本擺脫疫情影響之後的大陸第一個小長假，攜程集團董事局主席、人口經濟學家梁建章表示，今年「五一」假期的關鍵字只有一個－人滿為患，認為在現有長假模式下，形成旅遊相關資源的嚴重供不應求與成本迅速飆升，建議應調整休假模式，包含靈活調整為每個人自由支配帶薪休假時間，以及縮短寒暑假時長，將釋出時間用於增加春假和秋假。

他以價格上漲最明顯的酒店業為例，中國目前的酒店房間總數達到2000萬間的規模，已是世界第一水準。作為比較，美國酒店房間總數才剛剛超過500萬間。如果全大陸因連假有1／3人口出行需要住酒店，就有4億名遊客住宿需求。即便按兩人住一間房間計算，也需要2億個房間，達到實際供給能力的10倍。

但反過來看，據2021年資料統計，大陸國內酒店行業的平均入住率為65％左右，平時會有超過1／3的房間處於空置狀態。如為應對每年只有累計幾周時間的長假需求而擴大酒店規模，勢必造成房間空置率進一步上升，對於酒店是虧本買賣。

梁建章認為，如果未來希望避免今年「五一」期間出現的種種亂象，那就應當在制度建設方面進行改革。包括進一步落實帶薪休假制度，鼓勵企業靈活辦公，學校增加春秋假制度和假期設置等。同時這些改革舉措產生的積極效果，不僅會作用於旅遊業，更將對家庭和教育領域產生深遠影響。

他表示，近年多位全國人大代表提出大範圍推廣中小學生春秋假制度的建議。例如2019年全國兩會期間，全國人大代表黃細花建議，將春假設立在「五一」前後、秋假設立在「十一」前後，假期可以設計為10至15天左右。