行銷新北特色商圈，新北市經發局自2020年起推出「活絡新北市商圈振興補助計畫」，鼓勵商圈結合市府資源及在地文化，辦理特色活動。去年總共核定補助21個商圈，商圈活動主題多元，整體帶動1億1530萬元商機。今年各商圈活動將於7月份開跑，盼吸引更多遊客來訪，活絡在地商機。

經發局長何怡明表示，去年透過補助計畫，三峽民權老街成功招募商圈內32間友善店家，提供民眾語言友善及旅遊諮詢等服務，並辦理消費抽獎活動，為商圈創造3000萬以上營業額並帶來15萬觀光人潮；新莊廟街結合商圈內特色廟宇、古蹟及特色店家，推出蒐集紀念戳章即可兌換特色撲克牌，創造300萬以上營業額。

除了商圈既有特色外，今年持續攜手新北市商圈推動「活絡新北市商圈振興補助計畫」，各商圈提案內容精采有趣，包含十項全能挑戰賽、提燈漫遊及歡樂嘉年華等，吸引民眾前往體驗在地文化特色。活動預計於7月份陸續開跑，更多活動資訊詳洽經發局官網或「來趣新北金發局」臉書查詢。

此外，每年3月下旬到5月是螢火蟲出沒季節，其中新北市雙溪區、平溪區、坪林區、三峽區及新店區多處可供民眾探訪，經發局建議不妨安排賞螢之旅，白天到周邊的商圈遊玩，夜間欣賞點點螢光飛舞，深入體驗在地文化、美食以及自然生態。