天氣逐漸炎熱，不免想來碗剉冰解暑，營養師提供常見的剉冰配料熱量資訊，熱量前3高的配料分別為花生、波霸珍珠、蜜紅綠花豆。若一次選了3種配料，熱量達635大卡，若再加上牛奶雪花冰底，一碗熱量就885大卡。營養師建議民眾，多選愛玉、仙草、蒟蒻等低熱量配料。

營養師高敏敏在其粉專分享17種剉冰配料熱量，若以每份配料約45克來估算熱量，前8種高熱量的配料依序為花生（245大卡）、波霸珍珠與蜜紅豆/蜜綠豆/蜜花豆（195大卡）、薏仁（169大卡）、西米露（165大卡）、粉粿（165大卡）、蜜地瓜/蜜芋頭（150大卡）、煉乳（143大卡）。

熱量最低的4種配料則為愛玉 (6大卡)、仙草（9大卡）、蒟蒻（53大卡）、椰果（75大卡）。

值得注意的是，熱量前3高的配料合計已達635大卡，若再加上牛奶雪花冰（250大卡），熱量可達885大卡，已高於一般超商便當。

高敏敏表示，民眾若怕攝取的熱量過高，可以多選愛玉、仙草、蒟蒻、椰果這類低熱量的配料。另外，蜜紅豆/蜜綠豆/蜜花豆的熱量高，因此最多選一種；而花生屬於油脂類，更要注意量。

她提供17種常見剉冰配料的熱量數值：(均為每份加料約45克的熱量估值)

花生 245大卡

波霸珍珠 195大卡

蜜紅豆/蜜綠豆/蜜花豆 195大卡

薏仁 169大卡

西米露 165大卡

粉粿 165大卡

蜜地瓜/蜜芋頭 150大卡

煉乳 143大卡

粉條 130大卡

芋圓 125大卡

各式果醬 120大卡

布丁一顆 110大卡

湯圓 105大卡

椰果 75大卡

蒟蒻 53大卡

仙草 9大卡

愛玉 6大卡