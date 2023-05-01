天氣逐漸炎熱，不免想來碗剉冰解暑，營養師提供常見的剉冰配料熱量資訊，熱量前3高的配料分別為花生、波霸珍珠、蜜紅綠花豆。若一次選了3種配料，熱量達635大卡，若再加上牛奶雪花冰底，一碗熱量就885大卡。營養師建議民眾，多選愛玉、仙草、蒟蒻等低熱量配料。
營養師高敏敏在其粉專分享17種剉冰配料熱量，若以每份配料約45克來估算熱量，前8種高熱量的配料依序為花生（245大卡）、波霸珍珠與蜜紅豆/蜜綠豆/蜜花豆（195大卡）、薏仁（169大卡）、西米露（165大卡）、粉粿（165大卡）、蜜地瓜/蜜芋頭（150大卡）、煉乳（143大卡）。
熱量最低的4種配料則為愛玉 (6大卡)、仙草（9大卡）、蒟蒻（53大卡）、椰果（75大卡）。
值得注意的是，熱量前3高的配料合計已達635大卡，若再加上牛奶雪花冰（250大卡），熱量可達885大卡，已高於一般超商便當。
高敏敏表示，民眾若怕攝取的熱量過高，可以多選愛玉、仙草、蒟蒻、椰果這類低熱量的配料。另外，蜜紅豆/蜜綠豆/蜜花豆的熱量高，因此最多選一種；而花生屬於油脂類，更要注意量。
她提供17種常見剉冰配料的熱量數值：(均為每份加料約45克的熱量估值)
花生 245大卡
波霸珍珠 195大卡
蜜紅豆/蜜綠豆/蜜花豆 195大卡
薏仁 169大卡
西米露 165大卡
粉粿 165大卡
蜜地瓜/蜜芋頭 150大卡
煉乳 143大卡
粉條 130大卡
芋圓 125大卡
各式果醬 120大卡
布丁一顆 110大卡
湯圓 105大卡
椰果 75大卡
蒟蒻 53大卡
仙草 9大卡
愛玉 6大卡
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