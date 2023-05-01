克而瑞研究中心數據顯示，4月大陸百強房企實現銷售額約5665.4億元（人民幣，下同），月減14.4％、年增31.6％；而今年前4個月百強房企實現銷售額2.05兆元，年增9.7％。

綜合香港《明報》等媒體報導，其中，保利發展以1127億元銷售額居於第一位，中國海外發展以1098億元位列第二位，碧桂園以銷售額945億元居其後，第四位萬科地產銷售額867億元。

單月以30個重點城市而言，4月樓市成交較上月下降，成交量與2月成交基本持平，前4個月累計成交量上升27％。月內分級城市而言，一線城市成交韌性較強，月成交量微跌11％，累計前4個月升21％。

二、三線城市則面對熱度轉降，一方面整體成交回調幅度多於一線城市，月跌30％；另一方面，各城市的單月表現「跌多升少」，僅成都、西安等中西部城市成交實現月增。

整體來看，2023年以來中國房地產行業有修復預期，但目前市場整體購買力仍處在歷史相對低位。五一假期房企仍需積極推盤、提升營銷及優惠力度，以促進成交去化。