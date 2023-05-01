今日是5月的第一天，大陸星座專家「同道大叔」分享，處女座、獅子座和水瓶座在5月運勢最旺，其中處女座能擺脫水逆影響、逆風翻盤，財運、事業運和感情運都很好；獅子座則幹勁十足，靠著前期的努力換來好成果；水瓶座則是幸運女神的寵兒，做任何事都能一帆風順。

▎處女座

處女座在本月將迎來逆風翻盤，擺脫水逆的影響，財運、事業運和感情運都非常旺。財運方面，正財穩定、偏財給力，賺錢機會一個接著一個來，對於創業者來說，本月還會有不錯的投資人出現，幫助你們實現財富和事業上的理想；另外本月水星六合金星，對處女座而言會有感情上的進展，有伴者戀情持續甜蜜，單身者脫單的機率則非常高。

▎獅子座

本月上旬受到火星影響，獅子座的幹勁十足，別人放假玩樂時，你們則沉浸在忙碌中；到了本月中旬，月亮進入獅子座，你們前期的努力換來一鳴驚人的實力，並在此時收穫好結果，不但職場春風得意，財運也一路上升。另外受到金星守護，獅子座的魅力四處綻放，除了貴人運極佳，桃花也很旺，尤其單身者有望在本月尋獲真愛。

▎水瓶座

水瓶座在本月進入「好運區」，各種幸運Buff疊加，做什麼事情都非常順利。感情運方面，各種好桃花圍繞在你們身邊，約會邀約不斷，讓你們陷入選擇的難題；另外事業運會帶動你們的財運，合理收入加上意外之財，讓口袋賺得飽飽的。水瓶座在本月福氣滿滿，有人愛又有錢入袋，想要低調都沒辦法。