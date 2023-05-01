提到鱷魚，大家的腦海裡不免會浮現牠大開殺戒、吞噬獵物的畫面，美國佛羅里達州一處野生保育動物園，數年來致力於繁殖稀有的白化鱷魚（albino alligator），牠們由於天生缺陷，全身雪白，透露著高貴氣質；剛出生的小白鱷卻是通體粉紅，夾雜著黃色條紋，連眼睛也是粉紅色，看起來相當詭異。

剛出生的小白鱷通體粉紅，夾雜著黃色條紋，連眼睛也是粉紅色，長大之後華麗變身。

綜合Live Science網站、《紐約郵報》報導，白化鱷魚是美國東南部獨有物種，目前全球大約只有200隻，其中佛州「Wild Florida」動物園的明星白鱷「雪花」和「暴雪」已經連續兩年做人成功，去年牠們再傳喜訊，產下的9個鱷魚蛋中，有1顆順利孵化，在飼育員的協助下，小公鱷寶寶睜著一雙大眼，手腳並用，努力爬出蛋殼來到新世界，整個過程都被記錄了下來。

美國佛州「Wild Florida」動物園的明星白鱷「雪花」和「暴雪」去年產下9個鱷魚蛋，在飼育員細心呵護下，其中1顆順利孵化。

白鱷魚由於遺傳上的缺陷，先天缺乏黑色素，導致牠們無法融入周遭的環境，往往來不及長大，就淪為獵食者的點心。加上牠們外表顯眼，難以接近獵物，對紫外線也很敏感，容易曬傷，因此野外的白鱷魚數量十分稀少。

A melanistic and albino alligator were spotted in the Florida Everglades. This is a rare sighting that few people get to see. pic.twitter.com/lhHjVsjJWg — ♈️GEORGINA.LARSEN♈️ (@GEORGINALARSE18) May 1, 2023

人為的干預讓這群稀有生物有了延續生命的機會。Wild Florida動物園仿造戶外自然環境，為白鱷魚打造專屬的沼澤，將四季控制在一定的溫度，還裝置了烤燈和為數眾多的遮蔭處，讓牠們可以舒服地生活。

白鱷魚的體型較一般短吻鱷嬌小。目前全球最年長的白鱷魚是美國加州科學院（California Academy of Sciences）的公鱷魚克勞德（Claude），現年28歲。根據動物園的資料，野生鱷魚平均存活35至50年，在人工飼養環境下可活65至75年，是相當長壽的動物。