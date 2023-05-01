停車購物撞破全聯落地窗，網友戲稱「請支援玻璃」。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

停車購物撞破全聯落地窗，網友戲稱「請支援玻璃」。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市新屋區中山路一家全聯福利中心店，今天上午10點多，一名余姓男駕駛載著家人前往購物，在停車時突然暴衝，竟將店家落地窗玻璃門全部撞碎，店內商品也掉滿地，嚇壞在場所有客人及店員。桃園市楊梅警方獲報到場，確認駕駛並未酒駕，疑似是誤踩油門暴衝釀禍，後續相關賠償事宜也由駕駛與店家進一步協調。

有民眾將意外照片PO上網路，有網友笑稱「這麼急，全聯又有什麼好康需衝撞搶買」，也有人說「請支援玻璃」，但警方仍要呼籲民眾行車、停車時都要注意安全並確認油門及煞車，避免類似意外發生。