新竹市區多處商業熱區機車停車位供不應求，取餐、送貨機車常有短時間暫停的需求，卻找不到車位的窘境，新竹市政府即日起試辦小區域機車停車收費，每處約有5至10格停車格每小時需收費10元，市府解釋，收費是為提高停車位周轉率，讓大家有車位停。

市府指出，為維護用路人行車安全，減少違規暫停或併排停車，即日起在新竹車站前、清大夜市等商圈熱點，試辦小區域機車停車收費，每處約有5至10格停車格實施每小時收費10元措施，讓有臨停需求的民眾都有機會可以停車。

交通處長倪茂榮表示，新竹火車站前雖有晶品城地下停車場約1200個機車停車格，但取餐、送貨機車多屬短暫停留，進入停車場再步行至目的地，取完再回停車場送餐或送貨，不符實際需求。

另，清大商圈雖有畫設路邊機車停車格，但因停車需求甚高，且停車時間長、周轉率低，導致有臨停需求的民眾，找不到停車位。

因此，市府即日起於商圈熱點以小區域試辦機車計時收費，解決路邊久占停車位問題，提升周轉率，也讓有需求的民眾隨時都有空的車格停車，避免機車違停影響交通安全，若試辦成效良好，未來將擴大推行。

交通處表示，試辦地點包括大同路7號旁6格機車停車位、建功路35至37號前10格機車停車位、建新路17號前10格機車停車位、建功一路35號前7格機車停車位，合計試辦33格機車停車格收費，收費時段為周一至周日8時至22時，收費費率為每小時10元。

交通處補充，為讓民眾清楚分辨，試辦機車收費格位設有「藍色內框」及收費告示牌，車格外有「收費車格」白色標字，為獨立區域，與一般車格有明顯區別。

此外，為避免排擠原一般機車停車位需求，每處僅設5至10格車位，市府預計試辦6個月，試辦期間將持續蒐集民眾使用意見，分析民眾使用情形，滾動式檢討，紓解機車停車需求。