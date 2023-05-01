桃連辦5場徵才185公司釋出1.3萬職缺上看10萬薪資。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃連辦5場徵才185公司釋出1.3萬職缺上看10萬薪資。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府就業職訓服務處為協助市民朋友順利求職，於5月陸續辦理5場徵才活動，希望讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇。

5場次徵才活動總計邀請185家廠商共同參與，共計釋出超過1萬3千個職缺。包含台積電、日月光半導體、景碩科技、中華汽車、光泉牧場、寶雅國際、全家便利商店、萊爾富、家樂福、小北百貨、美廉社、麥當勞、摩斯漢堡、福容大飯店、昇恒昌、忠正保全、信東生技、全聯等知名企業參與，現場更釋出各類工程師、各類技術員、品保人員、保全員、儲備幹部、門市人員、櫃檯接待員、收銀人員、計時人員、餐廳主管、餐廳會計、飯店工務人員、美容師、泳池救生員、廚師助理、駕駛員、照顧服務員、工讀生等多元職缺，其中日月光製程工程師，薪資最高可達10萬元。

另外，若為設籍桃園未滿30歲高中（職）之畢業青年，同時參與就服處「青年安薪就業讚」方案，受僱滿6個月最高可再領21000元。

5場次徵才活動資訊如下：

1. 5月5日，平鎮婦幼館 （平鎮區廣達里廣成街10號），13：30－15：30，18家廠商，500個職缺。

2. 5月11日校園聯合場，健行科技大學（中壢區健行路229號／體育館），10：00－14：00，90家廠商，9000個職缺。

3. 5月12日觀光旅宿／青銀亮點場，陽明公園市民活動中心（桃園區介壽路199號），09：00－13：00，36家廠商，1600個職缺。

4. 5月19日陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號），13：00－15：30，25家廠商，1200個職缺。

5. 5月24日大智市民活動中心（八德區福國北街221號），13：30－15：30，16家廠商，800個職缺。

為協助求職民眾順利就業，桃園就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案諮詢及登記，若年滿50歲，符合退休資格或已離開勞動力市場之中高齡及高齡者，即符合「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」方案資格，經桃園市就業中心、就業服務臺推介就業滿90日，即補助每人1萬元就業獎勵金，鼓勵退休勞工重返就業市場，促進中高齡及高齡勞動力再運用，持續就業、貢獻所長。

活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職缺地圖 https://jobmap.tycg.gov.tw/查詢。