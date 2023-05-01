戴偉智。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（2日）晚10點播出「小男人這次不忍了! 人夫團大戰母老虎」。蘿莉塔今年1月接受戴偉智求婚，接著在情人節懷孕的喜訊，不料節目一開始，戴偉智就抱怨蘿莉塔太強勢：「不管發生什麼事，她永遠都覺得她是對的，譬如我們經過一個地方，我問她還記不記得這裡，她直接說『騙肖耶，你到底把我認成誰』」。

吳宗憲好奇蘿莉塔反應這麼大，是否會在意老公的前女友？蘿莉塔搖頭說，從不過問戴偉智的過去，「只是有一次我去看演唱會，隔壁一個不認識的女生突然拍我，問說『妳知道我是誰嗎？我是妳男朋友的前女友』，我嚇到，因為我就是沒有問，所以才不知道她是誰！」在場來賓聽了都覺得超尷尬，連吳宗憲也認為對方舉動太白目。

戴偉智還很不滿蘿莉塔懷疑他的性向，蘿莉塔則還原當時狀況：「同志朋友跟我說『他一直約我男友出去』，他們還為了他吵架，加上我真的遇過追我的男生，最後跟我的同志朋友在一起，所以他們就很懷疑，是不是我又帶了一個雙性戀朋友要拐他男友。」吳宗憲一聽則說：「有些人真的會為了符合家庭要求、傳統的價值觀結婚。」

蘿莉塔也跟著腦補：「他是獨生子，會不會就是他一定要結婚、找代理孕母的概念？」見兩人對話越描越黑，戴偉智急忙阻止：「我鋼鐵直男，妳因為之前的經驗就這樣懷疑我？」蘿莉塔則解釋：「因為當時害人家吵架，我很尷尬，他的個性又比較優柔寡斷，所以我才直接問他是雙性戀嗎。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。