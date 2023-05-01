日本桌球女將石川佳純5月1日宣布退役，她今年30歲，她在IG上寫道：「我已選擇在4月的WTT澳門冠軍賽結束後退役，但我不能提前宣布，這樣我才能全力拚戰最後的比賽。現在我覺得自己完成了一切，我決定退役。」

石川佳純連續3屆在奧運奪牌，包括2012年倫敦奧運團體銀牌、2016年里約奧運團體銅牌、2021年東京奧運團體銀牌。2017年世錦賽，台灣混雙組合陳建安／鄭怡靜打進決賽，差點摘下金牌，但是遭到日本組合吉村真晴／石川佳純大逆轉。當時混雙銀牌是台灣最佳成績，同時是石川佳純在世錦賽唯一的金牌。

儘管今年才30歲，但是石川佳純6歲開始打桌球，14歲入選日本國家隊，至今打了20多年，她是日本女團重要的高手，目前女單世界排名第11。女子桌球仍是大陸女將完全統治的局面，前10名佔了7人之多，日本只有伊藤美誠、早田希娜擠進第7與第8名，石川佳純在日本女將裡排名第3。

石川佳純寫道：「在我23年的生涯裡，我有很多美好的經歷，在此向我的朋友家人、我的團隊致上由衷的感謝。」她長相清秀，早年進入國家隊時就被日媒稱讚為美人。