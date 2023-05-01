林嫌搶奪的金戒指。（警方提供）

警方從林嫌身上查扣剩餘的贓款。（警方提供）

新北市三重區昨日下午2時許發生一起銀樓搶案，1名45歲林姓男子前往重新路2段某銀樓，佯稱要購買金飾，搶走櫃台上金戒指後逃逸，並到另家銀樓變現，犯案後林男到三溫暖想要享受一下，不料警方早鎖定他的身份，在犯案後不到2小時，就在三溫暖裡逮到正在泡澡的林男，並依搶奪罪嫌移送。

警方調查，林男昨天下午走進銀樓後，假裝要購買金飾，店家將一只重3錢3釐的金戒指拿出來放置在櫃台上給林男觀看，不料林男竟趁店家不注意時，一把抓了金戒指就奪門而出，搭乘機車逃逸。

店家見狀後立刻報案，警方立即調閱監視器，迅速鎖定林嫌身份，警方發現林嫌犯案後，先到正義北路的另家銀樓銷贓變現，得手贓款2萬233元，隨後又到服飾店購買外套、休閒鞋變裝，並將犯案機車棄置，改搭計程車逃逸，企圖混淆警方偵辦。

不過警方仍然循線追查到林嫌動向，發現他前往重新路4段三溫暖店，警方立即上門逮人，警方到場時，林嫌還悠哉的在浴池裡泡澡，全身赤裸的他插翅難飛，只能束手就逮，警方從他身上查扣到剩餘的贓款1萬7872元，訊後依搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦。