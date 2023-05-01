國民黨立院總召曾銘宗表示。（資料照，游念育攝）

空軍以「鳳揚專案」為代號，向美國採購66架F-16V戰機，原訂今年初首批交機，現已5月仍未兌現，美方告知首批交機時程要到2025年中以後，整整延宕2年，但我方付款進度照舊，也無違約條款可行使。對此，國民黨立委曾銘宗1日稱要請審計部查帳，國民黨立委賴士葆則酸台灣被當「盤子」，點名國防部負最大責任。

我國向美國新購戰機的交機時程，原訂是2026年完成66架新機全數交貨，如今卻要延宕超過2年。據指出，我方每年仍依特別預算規畫的進度支付，並未因美方遲交，而調整金額與付款時程。軍方官員說，台美軍售是政府對政府，有美國政府的保證，未能如期、如質完成，並無「違約條款」。

對此，曾銘宗上午赴立院受訪時稱，針對此事件他有兩大問題要問，其一是延期交機至2025年，對台灣國防充實、戰力提升有無重大負面影響，此外，既然美方延遲交機，為何政府錢卻照付，這部分會請審計部查帳。

賴士葆質疑，66架F-16V戰機總價近2500億，該預算幾乎沒有砍，還在25天內快速通過，如今交貨期程延到後年，我方卻沒有相關違約、處罰條款，根本是不平等條約，「美方要求按時間交錢，交貨日期卻是參考用，怎麼會這樣子？」他認為審計部和立法院必須好好監督，而國防部必須要為簽訂不平等條約負最大責任。

賴士葆批評，美國對外稱台灣危險了、要打仗了，要我方買武器，政府就拚命買，但價格、日期美方訂，台灣錢照交，東西卻不來，當前F-16V戰機是否真能在2025年交機也不知道，如今美國軍火商又來了，「怎麼全世界怎麼有這麼好的『盤子』，那就是中華民國，就是台灣，國防部要負最大責任。」