桃園市大園警方擴大取締路口不停讓行人專案。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

台灣被外國媒體評論為行人地獄，為了洗刷汙名，桃園市大園警分局配合警政署辦理「擴大取締路口不停讓行人」專案，即日起加強取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等4項重點違規，請用路人留意。

警方指出，交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，自今年3月31日起提高對於車輛未停讓行人的罰責，罰鍰從原先小型車2000元、大型車2800元，一律提高為3600元；另外若是不禮讓帶導盲權或手杖的視障用路人，大車罰鍰加重到7200元、小型車罰4800元。

大園警分局統計今年1至4月，共舉發違規「車輛不停讓行人」計70件，「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」98件。警方強調，執法並非以處罰為目的，最主要是希望導正駕駛人的用路觀念，提醒用路人都能「路口慢看停、行人優先行」，養成行車多禮讓的習慣，共同落實交通安全，期能降低交通事故發生率。