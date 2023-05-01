我國友邦巴拉圭4月30日舉行總統、副總統及國會議員選舉，友台的國家共和聯盟（簡稱紅黨）總統候選人貝尼亞當選新任巴拉圭總統。針對貝尼亞提出的政見，總統府今天表示，我國將基於民主、自由等共享價值及兩國傳統友好邦誼，繼續與巴拉圭新政府深化合作與交流，創造兩國人民最大福祉。

總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統代表我國政府與人民，誠摯祝賀貝尼亞順利當選巴拉圭新任總統，亦期盼未來巴國政府在貝尼亞總統領導下，各項施政順利、國家發展昌盛，兩國邦誼持續友好深化。

她說，依據巴國最高選舉法院公布逾99.89％的開票結果，貝尼亞及副總統候選人亞利安納已獲得近42.74％選票，大幅領先位居第二位的在野「合縱聯盟」總統候選人阿列格雷約27.48％得票率，貝尼亞已發表勝選聲明當選新任總統。

林聿禪表示，總統府誠摯祝賀友邦順利完成民主大選，我國駐巴拉圭大使韓志正已於第一時間代表蔡總統、賴副總統及我國政府與人民，向巴國總統及副總統當選人申賀，對於巴拉圭人民展現民主素養，順利完成本次大選深感敬佩。

巴拉圭為我國在拉丁美洲及加勒比海區域的重要盟邦。我國與巴拉圭過去在婦女賦權、農漁養殖、衛生醫療、以及教育文化等領域，都有密切合作。

貝尼亞此次提出的競選政見包括推動經貿外交、設立免費托兒所、打擊毒品、消弭貧窮、創造就業機會及協助青年就業等，林聿禪強調，我國將基於民主、自由等共享價值及兩國傳統友好邦誼，繼續與巴拉圭新政府深化合作與交流，創造兩國人民最大福祉。