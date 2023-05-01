今天是5月1日勞動節，適用《勞動基準法》勞工可放假，但不適用的則不能放假，引發許多問題。全國教師會總聯合會今天號召朝野立委開記者會指出，五一勞動節沒有人是局外人，全民應放假，且應明年就開始實施，讓2024年五一勞動節成為國定假日的元年。

全教總今天與國民黨立委王鴻薇、民進黨立委劉建國及林宜瑾、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委賴香玲等人一起召開記者會，他們認為，五一勞動節全民放假應一致，因為在勞動者團結的路上，沒有人是局外人。

全教總理事長侯俊良表示，今年5月1日正逢周一，對大多數勞工來說，是勞動連假的第三天，但對包含公教人員在內的少數工而言，是一個普通的工作日，不僅沒有假日可放，更感受不到自己和五一勞動節有什麼關係。而事實上，公教人員也是受僱者，僱主是政府，他們不該是勞動節的局外人。

侯俊良說，內政部只要修改「紀念日及假日實施辦法」，就可讓全民放假，終結長久以來分化勞工的一國兩制，但內政部長林又昌仍舊用「所涉層面廣、社會意見不同，須進一步凝聚共識」等藉口搪塞推託，令人失望。

劉建國則表示，將勞動者用勞保、公保來區分，這是在製造對立，學校老師在5月1日勞動節要上班、補習班老師卻可以放假，實在很矛盾。他認為，五一勞動節應全民放假。

而另一個教師團體全國教育產業總工會今天也發布新聞稿指出，請不要懲罰有在學子女的勞工，五一勞動節應全國一致性放假。

全教產說，五一勞動節，只有適用勞基法的勞工放假，勞工父母的小孩卻不能放假，而且還要上學上課，形成「一家兩制」的現象，且勞工家庭的小孩上下學必須由勞工父母接送，這形同在懲罰有在學子女的勞工，不能在勞動節當天安心的去慶祝勞動節，並與自己的子女共享天倫之樂。

另外，東吳大學今天全校放假，校方表示，五一勞動節校內有人放假、有人不放假，造成運作上的困擾，因此學校在前年決定勞動節這一天全校放假，但整學期上課時數會符合教育部的規定。